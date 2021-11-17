16 листопада Федерального мережеве агентство Німеччини призупинило сертифікацію "Північного потоку-2".

Нещодавнє рішення німецького регулятора тимчасово зупинити сертифікацію "Північного потоку-2" може відкласти введення інфраструктури в експлуатацію до наступного року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в федеральному уряді Німеччини.

"Я очікую, що запуск "Північного потоку-2" може бути відкладений до березня 2022 року", – розповів агентству поінформований співрозмовник.

Він послався на необхідність того, щоби "Газпром" створив ТОВ відповідно до німецького законодавства, додавши, що російський газовий монополіст на це вже погодився.

Читайте також"Газпром" не планує збільшувати постачання газу через Україну в ЄСПро імовірне зміщення дат запуску "ПП-2" вже раніше заявляв радник Державного департаменту США з енергетичної безпеки Амос Хохштайн.

У США та Німеччині вважають, що додаткові обсяги газу, про які обіцяв Газпром за умови запуску "ПП-2", можна постачати в Європу існуючими трубопроводами.

Хоча у Вашингтоні нагадали, що сам Путін використовує природний газ як політичний інструмент.

"Я думаю, що ми наближаємося до цієї межі, якщо у Росії дійсно є газ для поставок, а вона вважає за краще не робити цього, і це відбудеться тільки в тому випадку, якщо Європа погодиться з іншими вимогами, які абсолютно не пов'язані", - сказав Хохштайн.

16 листопада Федерального мережеве агентство Німеччини призупинило сертифікацію "Північного потоку-2".

Регулятор затребував від оператора, зареєстрованого у Швейцарії, передати свої активи новоствореній дочірній компанії і подати заявку в агентство вже від імені цієї компанії.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди по "Північному потоку-2". У ньому передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом.

Автор: Яна Ставська