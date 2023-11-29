Сьогодні енергетики зафіксували досить різке зростання споживання після того, як було повернуто світло в сотні населених пунктів.

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, а на півдні все ще тривають відновлювальні роботи в мережі, пошкодженій через негоду.

В той же час, після заживлення знеструмлених населених пунктів, стрімко зростає споживання. Це створює додаткове навантаження на енергосистему, через що Україна була змушена залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати систему, повідомляє "Укренерго". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, сьогодні енергетики зафіксували досить різке зростання споживання після того, як було повернуто світло в сотні населених пунктів.

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"Очевидно, що люди почали досить інтенсивно споживати електроенергію після тривалої перерви в електропостачанні. Тому сьогодні ми були змушені залучити аварійну допомогу з Польщі та Румунії для того, щоб збалансувати систему. Відтак заклик до ощадливого енергоспоживання залишається в силі. Це важливо особливо зараз, в час негоди та збільшеного споживання електроенергії", – зазначив він.

Ситуація в енергосистемі України - деталі

Через зростання споживання на тлі поганих погодних умов та нових підключень споживачів, в українській енергосистемі зафіксували дефіцит електрики. Фахівці "Укренерго" просили українців вдатися до економії електрики.

Оператори систем передачі країн континентальної Європи (ENTSO-E) оголосили про успішне завершення синхронізації української та європейської енергосистем та суттєве збільшення імпортної потужності до України.

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