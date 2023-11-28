Енергосистема України успішно синхронізувалася з європейською.

Оператори систем передачі країн континентальної Європи (ENTSO-E) оголосили про успішне завершення синхронізації української та європейської енергосистем та суттєве збільшення імпортної потужності до України, повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 28 листопада, Регіональна група ENTSO-E "Континентальна Європа" підтвердила повне виконання НЕК "Укренерго" Каталогу заходів, що означає завершення проекту синхронізації між українською енергосистемою та європейською континентальною мережею", – йдеться у повідомленні.

Крім того, оператори континентальної Європи прийняли рішення про збільшення максимальних обсягів імпорту електроенергії до України та Молдови до 1700 МВт.

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За даними Міністерства енергетики України збільшення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з європейських країн з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт дозволить посилити енергетичну безпеку України.

"Ми дякуємо ENTSO-E за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС – це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Синхронізація з європейською мережею

Синхронізація з європейською енергосистемою відбулася 16 березня 2022 року після трьох тижнів автономної роботи української енергосистеми. Українська енергосистема об’єдналася з європейською на 1,5 роки раніше запланованого терміну.

Європейський імпорт електрики є важливим інструментом балансування енергосистеми України.

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