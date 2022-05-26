Раніше Кабінет міністрів України обіцяв не підвищувати комунальні тарифи до кінця воєнного стану.

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Про це з посиланням на джерело на ринку газу і проект рішення пишуть "Українські Новини".

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон 2022-2023 років.

Згідно з документом, за умовами трирічних договорів для підприємств ТКЕ встановлюються такі ціни:

на період з 1 червня 2022 по 31 Травня 2023 року (з фіксованим обсягом) - 24 356,38 гривні без ПДВ за 1 тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування і коефіцієнта, який застосовується при замовленні потужності на добу вперед складе 29 391,55 гривні / тис. куб. м з ПДВ;

з ПДВ; на червень 2022 року (без фіксованого обсягу) - 24 434,67 гривні без ПДВ за тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування і коефіцієнта, який застосовується при замовленні потужності на добу вперед складе 29 485,5 гривні / тис. куб. м з ПДВ;

з ПДВ; на період з 1 червня 2022 по 31 грудня 2022 року (з фіксованим обсягом) - 13 658,42 гривні без ПДВ за тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування і коефіцієнта, який застосовується при замовленні потужності на добу вперед складе 16 554 гривні / тис. куб. м з ПДВ.

"Згідно з документом, додаткові угоди до трирічних договорів щодо визначення замовлених обсягів на період з 1 червня 2022 по 31 травня 2023 року будуть направлені контрагентам після їх узгодження з Кабінетом Міністрів", - повідомляє джерело.

Раніше, як писав УНІАН, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що пройти наступний опалювальний сезон Україні буде "не просто".

Раніше "Нафтогаз Трейдинг" закликала підприємства теплової комунальної енергетики укладати з нею договори на постачання газу на 3 роки. При цьому ціна на перший рік становила 7,42 гривні/куб.м (з 1 червня 2021 року по 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи). Для другого і третього року постачання природного газу фіксована ціна буде визначена в травні 2022 і травні 2023 років, а зміна ціни відбуватиметься відповідно до індексації зміни котирувань на європейському NCG-хабі і курсу валют.

"Нафтогаз Трейдинг" входить в структуру державної компанії "Нафтогаз України".

Нагадаємо, Кабмін зафіксувавши ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи до кінця війни.

24 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що п'ять теплопостачальних підприємств отримали від державного газопостачального ДК "Нафтогаз Трейдинг" листи-вимоги про сплатіуштрафів за порушення умов довгострокових договорів постачання газу.

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