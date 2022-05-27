В уряду поки немає точного розуміння, чи будуть компенсуватися високі тарифи для населення.

Ціна на газ для населення в Україні взимку залежатиме від світових цін, за якими буде закуплено блакитне паливо.

Про це сказав народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі телемарафону.

"Не хотілося б прогнозувати якесь подорожчання. Поки підстав для цього немає. Але подорожчання залежатиме від ціни на ринку газу загальному, європейському. У нас відповідно має автоматично коригуватися ціна, оскільки ми давно прив'язані до європейського ринку", - сказав він.

Камельчук зазначив, що Кабінет Міністрів має намір максимально довго зберігати тарифи стабільними, проте чи зможе Україна покривати високі тарифи для населення, поки невідомо.

За його словами, якщо не буде форс-мажорів, пов'язаних з ракетними обстрілами, то Україна зможе забезпечити себе запасами газу.

"Якщо що, то ми будемо просити допомогу з LNG-терміналів, які знаходяться в Литві, Польщі та Болгарії", - сказав він.

Депутат підкреслив, що в України є величезний потенціал експорту електроенергії.

"Україна щомісяця може отримувати 300 мільйонів євро від експорту електроенергії, що може замістити доходи від транзиту російського газу на випадок його припинення", - пояснив він.

Війна і нові тарифи:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України.

Кабмін зафіксувавши ціну на газ для населення і важливих підприємств. Так, уряд рекомендував місцевій владі не підвищувати комунальні тарифи до кінця війни.

24 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що п'ять теплопостачальних підприємств отримали від державного газопостачального ДК "Нафтогаз Трейдинг" листи-вимоги про сплату штрафів за порушення умов довгострокових договорів постачання газу.

26 травня з'явилася інформація про те, що "Нафтогаз" планує підняти ціну газу в 3 рази.

27 травня в "Нафтогазі" прокоментували можливе підвищення цін на опалення в три рази.

Вас також можуть зацікавити новини:

Пройти наступний опалювальний сезон Україні буде "не просто" - Центр досліджень енергетики

Експорт "Газпрому" впав до тримісячного мінімуму

Shell остаточно ставить хрест на російському ринку