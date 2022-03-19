Лінія забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.

Ремонтники "Укренерго" відновили високовольтну лінію електропередачі 750 кВ, яка забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС.

Як повідомляють в "Укренерго", лінія була пошкоджена 16 березня російськими військами.

"Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС - підстанція Каховська, яка була пошкоджена окупантами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зараз залишаються відключеними через пошкодження дві високовольтні лінії 750 кВ - Запорізька та Південно-Донбаська.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня російські військові захопили Запорізьку АЕС.

10 березня в "Енергоатомі" повідомили, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво станції змушене погоджувати з окупантами. Співробітники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів.

Зараз в мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня був виведений в аварійний ремонт енергоблок №6, оскільки його пошкодили обстріли окупантів.

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