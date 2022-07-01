Все через відключення оператора зв'язку Vodafone в Енергодарі - місті-супутнику станції.

Через відключення оператора зв'язку Vodafone в Енергодарі "Енергоатом" не має можливості передати МАГАТЕ дані про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час інформаційного телемарафону.

"В Енергодарі знову відключений Vodafone, у якого є контракт з МАГАТЕ на передачу даних із Запорізької АЕС. Як завжди, ці дані знаходяться на захищених серверах станції, але передати їх на сьогодні неможливо через відключений зв'язок", - розповів він, додавши, що всіх інших українських операторів у місті - супутнику також відключили.

Крім цього, Котін розповів, що особливо не розраховує на розуміння або на швидку реакцію з боку МАГАТЕ на провокації окупантів на ЗАЕС, про підготовку яких нещодавно стало відомо.

"З того досвіду, який ми маємо в спілкуванні з МАГАТЕ, ми бачимо, що Секретаріат агентства знаходиться під дуже сильним російським впливом, там працює дуже багато російських чиновників", - підкреслив глава "Енергоатому".

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликають Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП "НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

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