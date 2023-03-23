Можливі нетривалі відключення електроенергії в Житомирській області.

У Житомирській області можливі обмеження електропостачання через ремонт мережевої інфраструктури. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"Водночас тривають ремонтні роботи на об'єктах мережевої інфраструктури, які постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії в Житомирській області", - сказав міністр.

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Станом на 21 березня повідомлялось, що одразу у двох областях України можливі відключення електроенергії. Тривають ремонтні роботи на об'єктах мережевої інфраструктури.

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