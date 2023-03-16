Відключення світла сьогодні у Київській області відбуватиметься за графіками, зазначили у ДТЕК.

На Київщині частково застосовані стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК у Telegram. "У частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно зі стабілізаційними графіками", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх жителів цих районів.

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Масовані удари РФ по Україні та проблеми з електропостачання - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

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