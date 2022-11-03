Графіки погодинних відключень усю добу діятимуть у низці областей з 7:00 до 22:00.

В "Укренерго" розповіли, у яких областях обмежуватимуть електропостачання у п'ятницю.

Про це повідомляється у Telegram-каналі НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

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Крім того, з 7:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадується, що ГПВ передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом.

"Надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району – обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго). Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури", - нагадали в "Укренерго".

Обмеження споживання електроенергії в Україні

У жовтні РФ завдала кілька відчутних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Тільки 10-12 жовтня 30% енергоінфраструктури було пошкоджено.

15 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Київщині, 17 та 18 жовтня – завдали ударів по інфраструктурі в Києві.

22 жовтня внаслідок обстрілів було знеструмлено Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку, Волинську області. Також перебої зі світлом були в Черкаській області – через пошкодження енергетичної інфраструктури Кіровоградщини.

У ніч на 27 жовтня російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру в Київській області.

Після ракетних атак в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів та закликали їх економити електрику у пікові години навантаження.

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