ДТЕК Київські регіональні електромережі публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання.

НЕК "Укренерго" попереджає про можливість стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Відключення будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження НЕК "Укренерго". Для того, аби мешканці могли заздалегідь підготуватися, ДТЕК "Київські регіональні електромережі" публікує орієнтовний перелік вулиць, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання та орієнтовну почерговість в часових проміжках для цих адрес.

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Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тоді тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Станом на 1 листопада Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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