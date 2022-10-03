Відзначається, що в сховищах рівень газу не повинен бути нижче 33%.

Країнам Європейського Союзу рекомендували скоротити споживання газу до 13%. Для безпечного проходження опалювального сезону в газових сховищах ЄС має бути більше 33%.

Про це пише Deutsche Welle.

Міжнародне енергетичне агентство рекомендувало членам ЄС скоротити споживання газу на 9-13%. Таке рішення дозволить утримувати запаси газу на необхідному рівні весь опалювальний сезон.

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При цьому зазначено, що знизити споживання газу можна за рахунок зниження температури термостатів на один градус, регулювання температури котлів, а також за рахунок економії в промисловості та комунальній сфері.

У разі, якщо не знизити споживання, а Російська Федерація припинить поставки, то запаси газу різко впадать до менше п'яти відсотків. Якщо газ буде надходити без перебоїв і без додаткових заходів економії, то в сховищах буде постійно приблизно 20% газу. Скорочення споживання дозволить постійно підтримувати в сховищах 25-30% газу навіть при низькому надходженні газу.

Водночас для безпроблемного проходження опалювального сезону в сховищах має бути не менше 33%. Запаси газу нижче зазначеного рівня створюють ризик дефіциту.

Очікується, що споживання газу в світі скоротиться на 0,8% в поточному році з рекордним падінням на 10% в Європі та незмінним попитом в Азіатсько-тихоокеанському регіоні. Згідно з прогнозами, в 2023 році глобальне споживання газу зросте на 0,4%. На прогноз можуть вплинути дії РФ, а також ціни на енергоносії.

Газовий шантаж Росії - що відомо

31 Серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити.

У свою чергу Siemens Energy, яка обслуговує турбіни газопроводу, повідомила, що така проблема не призводить до зупинки роботи трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі триваючої зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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