Росія хоче вдатися до зимової стратегії бойових дій - завдяки холодному періоду створити ризики для Європи.

Росія хоче перейти до зимової стратегії, яка передбачає газовий шантаж країн Європи. Кремль сподівається, що ЄС буде тиснути на Україну в плані перемовин з РФ.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російські окупанти не збираються відступати. Росія хоче вдатися до зимової стратегії бойових дій - завдяки холодному періоду створити ризики для Європи. Росія прагне через газові й економічні проблеми домогтися того, аби європейські країни піклувалися про себе, а не про стійкість Європи, й тисли на Україну в плані перемовин з РФ", - пояснив Згурець.

За словами експерта, ризики затяжної війни в Україні лишаються високими. Він наголосив, що будь-які переговори - це шанс агресора накопичити сили для відновлення наступу.

"Наразі домовлятися з Росією немає про що. Ми повинні вибити окупантів з нашої землі. Будь-які перемовини дають країні-агресорці час для накопичення сил і відновлення наступальних дій. Водночас ризики затяжної війни, звичайно ж, лишаються високими. Ніхто не каже, що ми до кінця 2022 року вибʼємо росіян з території України", - підсумував Згурець.

Газовий шантаж: що відбувається

25 липня, "Газпром" повідомив про плани зупинити ще одну турбіну Siemens. Це нібито пов'язано з технічними причинами. Через таке рішення з 27 липня добові поставки газу з РФ до Європи по трубопроводу "Північний потік-1" становить не більше 33 мільйонів кубічних метрів, тобто 20% від загальної потужності.

Президент України Володимир Зеленський назвав дії Росії шантаж. На цьому тлі країни ЄС погодилися скоротити споживання газу на 15% найближчої зими.

У липні "Газпром" відновив подачу газу через "Північний потік–1" після 10-денної перерви на технічне обслуговування, але лише на 40% від пропускної здатності газопроводу. Росія заявила, що була змушена зменшити обсяг через затримку повернення турбіни, яка обслуговувалася в Канаді.

Німеччина заявила, що скорочення не пов'язані з технічними проблемами, а є покаранням за те, що ЄС ввів жорсткі санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент Росії Володимир Путін попередив, що продовження санкцій може призвести до катастрофічного зростання цін на енергоносії для споживачів у всьому світі.

3 серпня 2022 року в "Газпромі" заявили, що відремонтовану турбіну Siemens неможливо повернути на "Північний потік" через санкції. Такими заявами РФ прагне підштовхнути ЄС до зняття обмежень, накладених після повномасштабного вторгнення в Україну.

4 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія спалює газ, призначений для експорту в ЄС, на кордоні з Фінляндією.

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