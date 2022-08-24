У секторі світлих нафтопродуктів Росія була найбільшим постачальником Великої Британії.

У червні 2022 року Велика Британія вперше за час ведення статистики обійшлася без поставок палива з Росія.

Про це свідчать дані Національної статистичної служби країни.

З лютого 2021 по лютий 2022-го середньомісячний показник імпорту російського палива до Британії склав майже 500 мільйонів фунтів (близько $590 мільйонів). Загальний обсяг імпорту перебуває на найнижчому рівні з січня 1997 року.

Зазначається, що на загальне зниження обсягів торгівлі позначилися офіційні обмеження, а також рішення приватних підприємств, які вважають за краще шукати альтернативи російським товарам.

Торік британський імпорт палива залежав від РФ на одну десяту. Росія була найбільшим постачальником Великої Британії (21,4% від загального обсягу імпорту) в секторі світлих нафтопродуктів. Імпорт російських товарів в минулому році оцінювався в суму в 10,3 мільярда фунтів ($13,6 мільярда), що склало близько 2% всіх поставок до Британії з-за кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за допомогою Єгипту винайшла спосіб обходу нафтових санкцій.

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