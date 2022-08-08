За словами Устенко, чинний режим енергетичних санкцій щодо РФ не є ефективним і потребує негайного посилення.

Доходи бюджету Російської Федерації від експорту нафти, газу та вугілля подвоїлися за перші сто днів повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента з посиланням на статтю радника президента України з питань економіки Олега Устенко для Financial Times.

Устенко зазначає, що вжиті Заходом санкції охоплюють менше 5% довоєнного російського експорту сирої нафти.

"Експорт сирої нафти, яка транспортується морем, хоч і знизився із середини червня, залишається більшим, ніж на початку вторгнення. Значною мірою це відбувається тому, що імпорт російської нафти у ЄС і Велику Британію все ще дозволений і він залишатиметься таким принаймні до грудня поточного року", - сказав він.

За інформацією Устенко, щотижня близько 10-20 мільйонів барелів сирої нафти надходить до Європи з російських портів, а трейдери "перетворюють так зване поступове припинення постачання на вигідне їм божевілля".

За його словами, у межах глобальної "операції з відмивання" російську нафту доправляють на закордонні нафтопереробні заводи, а потім імпортують у західні країни як бензин. Після переробки нафтопродукти можуть легально потрапляти в будь-які країни без порушення санкцій, навіть якщо є пряма заборона на імпорт нафти.

Продовження імпорту змішаної російської нафти в найближчі місяці є суттєвим ризиком. І, на думку радника президента, ця торгівля, імовірно, триватиме навіть після того, як повна заборона набуде чинності наприкінці поточного року.

"Це стане можливим завдяки виняткам із правил, які дають змогу компаніям імпортувати CPC Blend, сиру нафту, яка є сумішшю казахських і російських продуктів, що транспортується трубопроводом Каспійського моря", – зазначив Устенко.

"Це навряд чи те ембарго, на яке очікували... Неспроможність запровадити справжнє ембарго на російську нафту та газ збільшує доходи Путіна й фінансує воєнні злочини в Україні", – наголосив він.

Радник Зеленського зазначив, що до певної міри нинішні високі ціни на енергоносії відображають очікування трейдерів щодо посилення обмежень стосовно російської нафти. Водночас він звернув увагу на те, що ціни на нафту марок West Texas Intermediate і Brent неухильно знижувалися з початку червня – якраз тоді, коли російський експорт сирої нафти почав скорочуватися.

Тож Устенко відкинув твердження про те, що поточні ціни на нафту є результатом мінімальних обмежень, які наклали західні уряди на експорт викопного палива з Росії.

За його словами, набагато більша відповідальність за зростання цін на енергоносії лежить на великих енергетичних компаніях, які отримали величезні прибутки за останні шість місяців.

Устенко вважає, що кожен, хто серйозно налаштований на підтримку України, повинен припинити фінансування режиму Володимира Путіна.

Найефективніше рішення має передбачати повне та негайне ембарго на російське викопне паливо у Європі та швидке введення в дію пропозицій G7 щодо глобального обмеження цін на російську нафту.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: