Енергосистема України не проектувалась з урахуванням нинішнього сценарію з регулярними обстрілами.

Російська армія знищує об’єкти генерації у прифронтових та прикордонних регіонах та завдає ударів по інфраструктурі передачі і розподілу електроенергії. При цьому можливості України для передачі енергії від електростанцій до споживачів на великі відстані обмежені.

Про це повідомили в "Укренерго", зазначивши, що під повідомленнями компанії у соцмережах останніми днями з’являється безліч питань з приводу несправедливості формування графіків.

"Причини відмінностей у графіках знеструмлень різних регіонів зумовлені наслідками російських обстрілів. Застосовуючи тактику "випаленої землі", Росія систематично знищує об’єкти генерації у прифронтових та прикордонних з нею регіонах. А також – завдає ударів по інфраструктурі передачі і розподілу електроенергії", - ідеться в повідомленні.

В "Укренерго" наголосили, що мета ворога не лише зробити так, щоб на певній території України не було працюючих електростанцій, а й щоб передати до них електроенергію з інших областей було максимально складно.

У пресслужбі додали, що енергосистема України не проектувалась з урахуванням такого сценарію, і можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – обмежені.

"Навіть без атак на мережі передачі та розподілу, передати необхідний обсяг електроенергії, скажімо, від Рівненської АЕС до Харкова – було б проблематично. Бо сотні кілометрів ліній електропередачі та підстанційне трансформаторне обладнання – фізично не можуть працювати з такими рівнями напруг. При цьому, ворог продовжує систематично атакувати інфраструктуру", - пояснили у компанії.

Щоб частково розвантажити мережі, енергетикам доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.

При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії найбільш пошкоджені.

"Тож якщо ви бачите відмінності у тривалості знеструмлень в різних областях – це не тому, що хтось "неправильно" розподілив доступний обсяг електроенергії чи склав "несправедливі" графіки. Така ситуація склалась через наслідки ворожих обстрілів. Через цілеспрямований намір агресора занурити українців у темряву", - наголосили в "Укренерго", додавши, що аварійно-відновлювальні роботи зараз тривають цілодобово.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко ззаначив, що у Києві відключення світла триваліші, ніж на Заході України. Столиця залежить від електроенергії з Рівненської та Хмельницької АЕС, яку неможливо передати через пошкодження ключової підстанції.

При цьому директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що українці проходитимуть зиму в нинішньому режимі відключень світла - дві-чотири черги. Багатоденного блекауту у Києві та області не буде. Він також наголосив, що ніхто навмисно не обмежує у постачанні електрики східні регіони, Київ або Одесу.

