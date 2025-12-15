В разі отримання необхідного обладнання і припинення ударів ремонт може бути проведений досить швидко.

Енергетична система України опинилась на межі колапсу через масовані російські обстріли, а Київ та Схід України близькі до блекауту, пише The Washingtin Рost.

Співрозмовники журналістів зазначають, що російські удари можуть повністю вивести з ладу системи передачі електроенергії із Заходу, де наразі виробляється більша частина електроенергії України, що фактично розділить країну на дві частини та призведе до блекауту на Сході.

"Ми, якщо не на межі повного відключення електроенергії на сході країни, то дуже близько до цього", - заявив виданню високопоставлений європейський дипломат.

Відео дня

Спріврозмовники видання додають, що близький до блекауту і Київ.

"Зараз ми за крок від повного відключення електроенергії в Києві", – розповіло виданню джерело, знайоме з ситуацією в енергетиці.

До того ж, за словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, повітряні атаки ворога на енергетику стають дедалі частішими, що залишає менше часу на відновлення.

Водночас видання зазначає, що у 2022 році після блекауту постачання електроенергії було відновлено вже за два дні, і співрозмовники журналістів дають зрозуміти, що і цього разу, енергетичного апокаліпсису можна уникнути.

"Якщо Україна отримає необхідні матеріали для швидкого ремонту, а Росія не буде повторно бомбити ті самі місця, ремонт може бути проведений швидко, і це не буде "кінцем світу"", - зауважило джерело видання.

Президент Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Михайло Гончар прогнозує, що енергопостачання в Україні буде нестабільним протягом усієї зими і навіть навесні.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Через наслідки атак РФ на енергосистему українці годинами сидять без світла. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що українці проходитимуть зиму із відключеннями світла обсягом дві-чотири черги.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев озвучив сценарій, за якого ситуація зі світлом стане критичною. За його словами, зниження температури повітря до 10-15°C морозу може призвести до запровадження ще більш тривалих відключень. І найважче при цьому буде прифронтовим регіонам.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що для того, аби повернути енергосистему України до її початкового стану без відключень, може знадобитися кілька років вже після завершення російської агресії.

