Катаріна Матернова сподівається, що в нас не буде катастрофічного сценарію.

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова зробила прогноз щодо того, що чекає на Україну взимку. Вона вважає, що на українців чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

"Я, звичайно ж, очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, всі сценарії, які ми отримували, говорять, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", - зазначила Матернова в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, найвразливіші міста - Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.

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"Я дійсно сподіваюся, що в нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що в нас буде важка зима. Я буду тут, у Києві, тому відчую це особисто", - повідомила дипломат.

При цьому вона нагадала, що ЄС уже демонстрував готовність підтримати мільйони українців, які виїхали з рідної країни через війну.

"Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи можливості повернутися в Україну. Так що так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", - підсумувала Матернова, коментуючи сценарій, згідно з яким ще більше українців виїдуть за кордон.

Відключення світла в Україні - прогнози експертів

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів, що взимку у 3-4 черг споживачів одночасно вимикатимуть світло, коли температура буде нижчою за 0°C.

При цьому голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що в разі важкого опалювального сезону з тривалими морозами, мешканці багатоквартирних будинків в Україні можуть зіткнутися з серйозними проблемами, адже відключення електроенергії можливі до 18-20 годин на добу.

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