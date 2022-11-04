За його словами, енергетикам доводиться відключати трансформатор, щоб зняти з нього навантаження.

У Києві та області через ракетний терор РФ почались майже щоденні планові та аварійні відключення електроенергії. Через обстріли у регіоні працює лише один з чотирьох потужних трансформаторів.

Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков пояснив, що трансформатор доводиться вимикати, щоб не дати йому перевантажитись та вийти з ладу, повідомляє ТСН.

За його словами, на виготовлення одного трансформатора знадобиться півроку.

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"В Києві та області пошкоджено декілька опорних підстанцій під високою напругою, де стоять дуже потужні трансформатори, яких немає. Тому зараз замість чотирьох працює один. Трансформатор коштує приблизно 10-15 млн гривень і виготовляється півроку. Це дуже потужні апарати. Якщо не відключати той, що залишився, він буде перевантажений і може вийти з ладу. Один трансформатор працює, а треба виконувати роботу, потрібно підключати другі, а щоб їх підключити, треба зняти напругу з того, що працює, тобто відключити, тому споживачі залишаються без електроенергії", - додав Плачков.

Ситуація в енергосистемі

10 жовтня 2022 року Росія розпочала масштабні атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тоді за одну добу було пошкоджено 30% енергоінфраструктури і почались відключення електроенергії.

22 жовтня окупанти повторили масований удар по території України. Внаслідок цього 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Наразі Україна домовляється з 12 країнами про постачання необхідного обладнання для відновлення інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 листопада окупанти пошкодили близько 40% ТЕС, ТЕЦ та ГЕС України.

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