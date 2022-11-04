Через аварійні та стабілізаційні відключення почастішали випадки викликів на деблокування дверей ліфтових кабін.

У зв'язку з вимушеними стабілізаційними відключення електроенергії у Києві жителів столиці закликали не користуватися ліфтами.

У міській адміністрації повідомили, що через аварійні та стабілізаційні відключення почастішали випадки викликів на деблокування дверей ліфтових кабін.

У КМДА додали, що в період відключень світла можливі відхилення від графіків, тому городянам рекомендується спланувати свій час так, щоб перестати користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення.

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Ситуація з енергосистемою України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Україна домовляється з 12 країнами про постачання обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Станом на 4 листопада російські окупанти серйозно пошкодили близько 40% ТЕС, ТЕЦ та ГЕС України.

В Україні ввели стабілізаційні відключення світла за графіками, щоб відновити пошкоджені енергооб'єкти

У Київській області проводили екстрені відключення електрики, тому графіки стабілізаційних відключень не дотримувалися.

4 листопада в Києві скасували аварійні відключення світло. Стабілізаційні відключення електрики будуть проводитися за графіком.

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