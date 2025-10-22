Росія знову завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Ситуація в об’єднаній енергосистемі країни залишається складною, найгірша ситуація - на Сумщині та Чернігівщині. Про це в етері телемарафону "‎Єдині новини"‎ розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"‎Найскладніша ситуація у нас наразі на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. У Чернігівщині ворог атакував кілька енергетичних об’єктів і тому залишаються знеструмленими близько 140 тисяч споживачів. Ремонтні роботи ускладняються через безперервні атаки російських дронів"‎, - повідомив Артем Некрасов.

У відомстві визнають, що постраждала значна частина генерації - зараз фахівці Міністерства енергетики роблять усе можливе, аби світло з’явилося у кожній оселі. Конкретні цифри щодо дефіциту потужності не розголошують, щоб не полегшити завдання російській стороні.

"Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови сьогодні впродовж доби є необхідність в ощадному споживанні електричної енергії. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, максимально обмежте користування потужними електричними приборами", - зазначив перший заступник міністра енергетики.

Він додав, що для відновлення електропостачання споживачам, які тривалий час залишалися без світла у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних відключень запроваджуються графіки погодинних відключень.

Актуальну інформацію про графік або зміну ситуації споживачі можуть знайти на сторінках Обленерго у своєму регіоні.

Новий російський удар - що відомо

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, зокрема, по столиці. Повідомлялося, що через російський удар є загиблі і поранені. В столиці через атаку почали діяти відключення світла.

Експерти впевнені - обстріли об’єктів енергетики України триватимуть, але Москві не вдасться надовго занурити Україну у пітьму, адже на сьогодні у неї є всі можливості для того, аби відновлювати роботу мереж та систем після атак.

