Ситуація в об’єднаній енергосистемі країни залишається складною, найгірша ситуація - на Сумщині та Чернігівщині. Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
"Найскладніша ситуація у нас наразі на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Одещині. У Чернігівщині ворог атакував кілька енергетичних об’єктів і тому залишаються знеструмленими близько 140 тисяч споживачів. Ремонтні роботи ускладняються через безперервні атаки російських дронів", - повідомив Артем Некрасов.
У відомстві визнають, що постраждала значна частина генерації - зараз фахівці Міністерства енергетики роблять усе можливе, аби світло з’явилося у кожній оселі. Конкретні цифри щодо дефіциту потужності не розголошують, щоб не полегшити завдання російській стороні.
"Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови сьогодні впродовж доби є необхідність в ощадному споживанні електричної енергії. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, максимально обмежте користування потужними електричними приборами", - зазначив перший заступник міністра енергетики.
Він додав, що для відновлення електропостачання споживачам, які тривалий час залишалися без світла у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних відключень запроваджуються графіки погодинних відключень.
Актуальну інформацію про графік або зміну ситуації споживачі можуть знайти на сторінках Обленерго у своєму регіоні.
Новий російський удар - що відомо
Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, зокрема, по столиці. Повідомлялося, що через російський удар є загиблі і поранені. В столиці через атаку почали діяти відключення світла.
Експерти впевнені - обстріли об’єктів енергетики України триватимуть, але Москві не вдасться надовго занурити Україну у пітьму, адже на сьогодні у неї є всі можливості для того, аби відновлювати роботу мереж та систем після атак.