Буданов розповів, чи є ймовірність зустрічі Зеленського з Путіним

Він підтвердив, що українська переговорна команда порушувала це питання.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, чи є ймовірність зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на полях Justice Conference сьогодні в Києві.

За його словами, українська переговорна команда порушувала це питання, однак російська сторона поки що остаточної відповіді не надавала.

"Поки що остаточної відповіді немає", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Дипломат оцінив вірогідність зустрічі

Як повідомляв УНІАН, на думку дипломата Павла Клімкіна, розмови про можливу зустріч президентів України, Росії та США найближчим часом можна сприймати з певною долею скепсису. На його думку, форсувати зустріч можуть американці, яким це потрібно для підвищення рейтингу Дональда Трампа.

Мирні переговори

Нагадаємо, що Буданов заявив, що перемовини щодо досягнення миру йдуть непросто, але Україна рухається вперед. За його словами, підходить момент, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення.

Він наголосив, що такі війни не закінчуються самі по собі. Вони або завершуються справедливим рішенням, або неодмінно повертаються - у ще більш масштабній і небезпечній формі.

Тому, за словами Буданова, увага України зосереджена на мирних перемовинах, які повинні не просто припинити війну, а убезпечити від повторення кривавої російської агресії.

