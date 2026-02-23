Буданов розповів, чи наполягала Росія на проведенні виборів під час переговорів у Женеві

За його словами, Росія вимагає, аби їй віддали Донбас.

Головна вимога російської сторони на переговорах в Женеві полягала в тому, щоб їй віддали Донбас, а питання виборів під час останніх перемовин не підіймалося. Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив на полях Justice Conference сьогодні в Києві.

"Як не дивно, росіяни, як мінімум, цього разу цього питання взагалі не торкались. Території - це головне питання, все інше - другорядне і для них, і для всіх, мені так здається. Віддайте нам Донбас - це їх позиція ", - сказав він журналістам.

Також керівник ОП не виключає, що наступний раунд мирних перемовин відбудеться 26-27 лютого:

Відео дня

"Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го, плюс-мінус день-два. Тобто 26-те повністю попадає в цей проміжок. Ми зараз в процесі підготовки. Це ж протокольне питання, коли і кому приїхати, куди приїхати".

Також Буданов розповів, що обмін військовополоненими може відбутися вже цього тижня.

"Ми працюємо над цим. Я сподіваюсь, що все ж таки на цьому тижні це станеться", - зауважив керівник ОП.

Водночас, він додав, що йдеться про "значну цифру", більшу, ніж минулого разу.

Як просуваються мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, голова ОП Кирило Буданов сказав, що премовини щодо досягнення миру йдуть непросто, але Україна рухається вперед і підходить до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення.

Він наголосив, що такі війни не закінчуються самі по собі. Вони або завершуються справедливим рішенням, або неодмінно повертаються у ще більш масштабній і небезпечній формі.

Буданов підкреслив, що завдяки дипломатичним зусиллям та підтримці партнерів, передусім США, Україна крок за кроком наближаємось до результату.

Вас також можуть зацікавити новини: