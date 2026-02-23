Нацбанк послабив гривню: офіційний курс долара і євро на 24 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,00 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 24 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабилася: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,00 гривні за один євро, тобто гривня втратила 8 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,31/43,34 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,04/51,05 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 23 лютого не змінився і становив 43,45 гривні за долар, а курс євро зріс на 15 копійок і становив 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Водночас курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і становив 43,50 гривні за долар, а продати американську валюту можна було було за середнім курсом 43,03 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і складав 51,36 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,68 гривні за євро.

