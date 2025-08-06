У НКРЕКП вважають, що непобутові споживачі занадто часто судяться з енергетиками.

Національна комісія з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови, яким дозволяється відключати світло підприємствам-боржникам навіть за наявності ухвали суду про заборону вчинення таких дій, повідомляє пресслужба регулятора.

На думку представників регулятора, запропоновані зміни покращать платіжну дисципліну непобутових споживачів, зокрема бізнесу, керуючих компаній, ОСББ. У НКРЕКП вважають, що непобутові споживачі-боржники зловживають правом на судове оскарження нарахованого боргу.

Зазначається, що зміни не поширюються на процедуру відключення об’єктів критичної інфраструктури, які мають особливе значення для безпеки, охорони здоров’я, життєзабезпечення населення або функціонування держави.

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"До таких об’єктів належать, зокрема: заклади охорони здоров’я, підприємства тепловодопостачання та водоканали, об’єкти оборонного та безпекового призначення тощо", - уточнили в НКРЕКП.

Також це рішення не стосуватиметься населення.

У комісії додають, що документ ще буде додатково обговорено.

Відключення світла за борги - головны новини

На початку повномасштабного вторгнення уряд заборонив відключати побутових споживачів від електроенергії, а також нарахування та стягнення пені за несвоєчасну оплату комуналки.

9 січня 2024 року Кабміну скасував заборону відключення електроенергії населенню. За словами голови парламентського енергетичного комітету Андрія Геруса, рішення ухвалене через зростання заборгованості за спожиті послуги.

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