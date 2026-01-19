РФ атакувала Одесу: є влучання по багатоповерхівці та об'єкту критичної інфраструктури

Зруйновані квартири на верхньому поверсі 25-поверхового житлового будинку, є поранений.

Російська окупаційна армія у ніч на 19 січня завдала масованого дронового удару по Одеській області, зокрема по Одесі - частково зруйнована житлова "висотка", пошкоджено енергетичну та газову інфраструктуру.

Як передає кореспондент УНІАН, вночі під час повітряної тривоги над Одесою літали ударні дрони, було чути вибухи та стрілянину. За даними моніторингових каналів, російські безпілотники фіксувались у різних районах міста.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок ворожих дій є пошкодження житлової, енергетичної та газової інфраструктури. Зокрема, в Одеському районі безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено дві квартири, фасад будівлі, скління, приватний транспорт, припаркований поруч.

Відео дня

"Крім того, зафіксовано пошкодження на території об'єкта критичної інфраструктури. На місцях подій працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки",- заявив Кіпер.

За словами очільника Одеської МВА Сергія Лисака, внаслідок атаки, в обласному центрі пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.

За інформацією регіонального главку ДСНС, на місці влучань виникли пожежі, які вже ліквідовані.

"Також пошкоджено 2 квартири на 25-му поверсі 25-поверхового житлового будинку. Вибито скління поруч розташованих будівель. Пошкоджено поруч припарковані автомобілі", - уточнили у ДСНС.

Для ліквідації наслідків атаки залучались понад 10 одиниць техніки та понад 60 рятувальників.

Атаки по Одесі - останні новини

Як писав УНІАН, у ніч на 18 січня російська армія атакувала ударними дронами енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області. Внаслідок влучань виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено виробничу будівлю, майно підприємства.

Йшлося, що, за попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Вас також можуть зацікавити новини: