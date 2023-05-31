Остаточні причини інциденту наразі невідомі.

Через розсинхронізацію енергетичної системи України 30 травня майже два мільйони споживачів залишилися без світла.

Як повідомляють у Міністерстві енергетики України, близько 13:00 у оператора системи передачі електроенергії сталася надзвичайна ситуація, відбулася розсинхронізація енергосистеми. Внаслідок цього відбулися аварійні відключення та тимчасове знеструмлення абонентів.

Без світла одночасно залишилися майже два мільйони абонентів у 12 областях - Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

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Відзначається, що це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів з лютого. Однак сьогодні це сталося не через масовані обстріли чи влучання в енергетичну інфраструктуру. "Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалися", - додають у Міненергетики.

Відключення світла в Україні: що відомо

Вдень у ДТЕК повідомили, що по всій країну сталися відключення електроенергії через падіння частоти в енергосистемі. В "Укренерго" зазначили, що мова йде про технічні причини, а не дифіцит потужності.

Молдавські ЗМІ повідомили, що через проблеми в Україні перебої з електропостачанням почалися і в їхній країні.

У Держенергонагляді повідомили, що розглядаються різні варіанти інциденту - зокрема, й кібератаки чи диверсії.

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