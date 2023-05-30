Молдавські енергетики кажуть, що причина відключень знаходиться у Вінницькій області.

У Молдові почалися перебої з електропостачанням. Ймовірна причина - збої в роботі української енергосистеми. Про це пише молдавське видання NewsMaker.

Спочатку через системну аварію на підприємстві "Дністренерго" без електрики залишилися кілька населених пунктів на території невизнаного Придністров'я. Перебої зі світлом почалися і в Кишиневі, через що була порушена в тому числі робота електротранспорту.

У Міністерстві енергетики країни заявили, що вранці сталося аварійне відключення частини споживачів через якісь роботи на лінії високої напруги Ісакча-Вулканешти. Але пізніше з'ясувалося, що з невідомих причин відключилася високовольтна лінія Бєльці — Дністровська ТЕЦ.

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"Лінію відразу ж перепідключили, але через відсутність навантаження в системі вона вийшла з ладу, залишивши без електрики центр і південь країни", – пише видання.

Пізніше в Міненерго Молдови заявили, що причина відключення лінії знаходилася у Вінницькій області України. Що це за причина – не уточнюється.

Збої в українській енергосистемі 30 травня - що відомо

Вдень 30 травня в Києві раптово почалися аварійне вимкнення споживачів електроенергії. Відключення спостерігалися відразу в декількох районах столиці без явної причини. Хоча відомо, що під час нічної атаки "Шахедів" два безпілотники збити не вдалося, поки не ясно, чи є у цього зв'язок з відключеннями.

Трохи пізніше відключення почалися відразу в багатьох регіонах України. Як пояснили в "Укренерго", світло відключається через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Безпосередньою причиною цього є зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України. А ось що призвело до зниження частоти, енергетики поки ще з'ясовують.

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