Є в кожному домі: енергетики назвали найбільш енерговитратні прилади

Зазначається, що в умовах дефіциту електроенергії краще не користуватися цими електроприладами.

Через складну ситуацію в енергосистемі українців неодноразово закликали економити електроенергію та не вмикати одночасно всі побутові прилади. Енергетики назвали найбільш енерговитратну техніку, яка є в кожному будинку.

"По всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Зробимо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень. Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів - зробіть це", - йдеться в повідомленні ДТЕК "Київські електромережі" у Facebook.

Так, енергетики зазначили, що найбільше електрики споживає така побутова техніка, як електроплита, кондиціонер, фен, праска та електрочайник. Найменше споживає електрообігрівач і пральна машина.

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Відключення світла в Україні - останні новини

26 червня в Міненерго заявляли, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації електроенергії до кінця року. Частина з цих об'єктів уже перебуває на стадії приєднання до енергосистеми, частина - на стадії будівництва.

Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що в Україні з 20-х чисел липня очікується вихід із ремонтів генеруючого обладнання, що поліпшить ситуацію в енергосистемі та призведе до суттєвого пом'якшення графіків

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в кращому разі взимку електроенергії не буде по 12 годин на добу. Однак цілком імовірно, що буде й інший сценарій, коли світло даватимуть 6 годин на добу в пікові періоди, а, можливо, і менше.

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