У столиці України станом на 16:07 був снігопад.

Через негоду у Києві та області можливі аварійні відключення електроенергії. Про це у четвер, 23 листопада, попередили у ДТЕК. "У Києві до кінця дня сьогодні та завтра синоптики прогнозують мокрий сніг, з переходом в дощ та пориви вітру до 20 м/с. Це може спричинити аварії в мережах. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", - йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК нагадали, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів, тому радять не наближатись до ліній електропередачі.

Зазначається, що дізнатися про причини відключення світла і терміни його відновлення можна через чат-бот у Viber та Telegram. Повідомляти ж про відсутність світла компанія закликає через дистанційні сервіси: офіційний сайт компанії, приватні повідомлення на офіційній сторінці компанії у Facebook та через кол-центр.

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Варто зазначити, що у Києві станом на 16:07 йшов сильний сніг.

Відключення світла в Україні - сьогодні це варто знати

22 листопада НЕК "Укренерго" повідомило, що в українській енергосистемі виявлено дефіцит електроенергії. Серед причин - збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій та недостатній обсяг імпорту електроенергії з ЄС. Повідомлялося, що Україні довелося запросити аварійну допомогу від операторів систем передач Румунії, Словаччини та Польщі.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що в Україні можуть запровадити графіки відключень світла на 1-2 години, якщо не вдасться компенсувати дефіцит електроенергії за низьких температур.

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