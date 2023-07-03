За два роки одна з головних галузей країни-агресора обвалилася на чверть.

У Росії спостерігається рекордне за всю історію падіння обсягів видобутку природного газу. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

"Невдала спроба заморозити Європу, щоб домогтися поступок по Україні, обернулася для російської газової промисловості обвалом, якого вона не бачила за півстоліття своєї сучасної історії", – зазначають журналісти.

Як випливає з офіційної російської статистики, порівняно з довоєнними рівнями видобуток блакитного палива в РФ скоротився вже на 24%. Так, у травні поточного року по всій Росії було видобуто 48,2 млрд кубометрів газу, хоча в довоєнному травні 2021 року було 63,1 млрд кубометрів.

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Порівнянне за темпами падіння Росстат фіксував тільки одного разу в російській історії, коли на тлі всесвітньої економічної кризи в 2009 році видобуток впав на 20%. Але тоді обсяги газовидобутку дуже швидко прийшли в норму.

Російський нафтогазовий експорт - останні новини

Росія почала "омолоджувати" свій тіньовий танкерний флот, який перевозить експортну нафту в обхід західних санкцій. Використовувані росіянами кораблі були настільки старими, що їх боялися навіть "китайські друзі" країни-агресора.

Журналісти з'ясували, що Росія примудряється самим нахабним чином порушувати Західне нафтове ембарго, поставляючи свою нафту безпосередньо США і країнам Європейського Союзу. Особливо нахабно поводяться Грецькі танкерні оператори.

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