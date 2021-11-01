В результаті запуску газопроводу "Північний потік-2" Україна стає більш схильною "російського вторгнення".
Про це заявив глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Financial Times.
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Вітренко переконаний, що на цей момент, наявність транзиту є стримуючим фактором.
"Якщо не буде фізичного транзиту через Україну, це збільшує шанси повномасштабної війни між Росією та Україною з усіма її наслідками", - заявив Вітренко.
При цьому Вітренко зазначив, що поступки РФ на переговорах про новий газовий контракт з Молдовою є підставами для санкцій проти "Північного потоку-2".
Транзит газу через Україну:
Раніше глава компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон заявляв, що російський газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід України, не створює ніякої додаткової цінності для Європи.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.
Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".
1 листопада 2021 року генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив про те, що транзит газу через Україну може впасти до нуля.