За словами очільника МВС, окупанти готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що відповідні служби України готуються до будь-яких сценаріїв розвитку подій на Запорізькій АЕС, захопленій окупантами.

Про це Монастирський сказав під час робочої поїздки на Сумщину, інформує портал МВС.

"Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвічених спеціалістів, які дійсно можуть допустити трагедію. Ті українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка РФ. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози", – зазначив Монастирський.

Він підкреслив, що український уряд уже звернувся до МАГАТЕ, з тим щоб ця організація забезпечила належний контроль за цією атомною електростанцією.

"Говорячи про ситуацію на ЗАЕС, всі ми бачили обстріли, які здійснювали російські війська по енергоблоку. Це жахливо. Нагадаю, що це найбільша атомна електростанція в Європі, яка має шість енергоблоків. І важко навіть собі уявити той масштаб трагедії, який може бути, якщо росіяни і далі там залишаться. Після останніх обстрілів станції ми переконалися, що для них немає жодних стримуючих факторів. Вони готові на будь-які дії, незважаючи на наслідки", – сказав очільник МВС України.

За словами міністра, уже сьогодні МВС разом із ДСНС і Мінрегіоном обговорює різні сценарії, в тому числі й евакуацію населення навколишніх населених пунктів. Кожен ядерний об'єкт має чіткий, жорсткий план дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Окупація Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня російські окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Перед тим, 5 серпня, окупанти чотири рази обстріляли АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив "серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС", заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

11 серпня президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму.

За його словами, усе, що відбувається зараз довкола Запорізької АЕС, - це один із найбільших злочинів держави-терориста. Зеленський наголосив, що у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької АЕС, оскільки це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.

Україна на Радбезі ООН висунула умови щодо місії МАГАТЕ на ЗАЕС: вивести російські війська і повернути контроль України над станцією.

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