Іран вимагає оплату за прохід через Ормузьку протоку у біткоїнах, - FT

Іран вимагатиме від судноплавних компаній платити криптовалютою за проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку, оскільки прагне зберегти контроль над ключовим водним шляхом протягом двотижневого припинення вогню. Про це повідомив представник Профспілки експортерів нафти Ірану Хамід Хоссейні в інтерв’ю Financial Times.

"Ірану потрібно контролювати, що ввозиться та вивозиться з протоки, щоб ці два тижні не використовувалися для передачі зброї", – сказав він.

Хоссейні заявив, що будь-який танкер, який проходить через протоку, повинен надіслати електронного листа владі щодо свого вантажу, після чого Іран повідомить їх про розмір збору, який сплачується в цифрових валютах. Тариф становить 1 долар за барель нафти, при цьому порожні танкери можуть проходити безкоштовно.

Відео дня

"Після надходження електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам дається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції", – додав Хоссейні.

У середу, 8 квітня, танкери в Перській затоці отримали попередження про те, що вони стануть мішенями військових ударів, якщо спочатку не отримають схвалення іранської влади.

За оцінками, близько 175 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів наразі завантажено на 187 танкерів у Перській затоці, які тепер можуть почати рух, залежно від ситуації в протоці.

Керівники галузі оцінюють, що від 300 до 400 суден чекають на можливість вийти з Перської затоки, щойно це стане безпечно.

При цьому керівник консультативної служби групи морської розвідки EOS Risk Мартін Келлі заявив, що розібратися з накопиченою затримкою суден, що чекають на вихід, за два тижні не вдасться.

За його словами, через "досить тривалий" процес щодня через протоку зможуть пройти близько 10–15 суден, що значно менше, ніж 135 суден до війни.

Ормузька протока – останні новини

Президент США Дональд Трамп погодився припинити атаки на Іран на два тижні, заявивши, що США вже досягли всіх військових цілей, які спочатку ставили, і "навіть домоглися більшого".

Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на час двотижневого перемир'я зі США, але протока працюватиме лише за умови, що атаки на Іран будуть припинені. Крім цього, план двотижневого припинення вогню включає в себе дозвіл Ірану та Оману стягувати плату з суден, що проходять через Ормузьку протоку.

