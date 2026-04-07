Київ має план: як Україна може розблокувати Ормузьку протоку, - Euronews

Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти, але запиту від партнерів поки немає

На тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки Україна заявила про готовність долучитися до її розблокування. Проте, як зазначив президент України Володимир Зеленський, жодна країна поки офіційно не зверталася до Києва із таким запитом, пише Euronews.

"Ми відкриті до обговорення", – наголосив він, коментуючи можливу участь у врегулюванні кризи.

Що пропонує Україна

За словами Зеленського, ситуація в Перській затоці нагадує досвід України у Чорному морі. Йдеться про запуск зернового коридору, який працював навіть попри спроби Росії блокувати морські шляхи.

Український підхід може включати:

військові конвої для супроводу суден;

системи перехоплення дронів;

засоби радіоелектронної боротьби;

морські безпілотники для захисту.

Президент зазначив, що у разі потреби можливий навіть сценарій часткового контролю над протокою – подібно до того, як це було реалізовано в Чорному морі.

Ключова перевага – бойовий досвід

Україна має унікальний досвід протидії атакам дронів, зокрема іранських типу Shahed. Саме це може стати критично важливим у регіоні, де загроза ударів із узбережжя Ірану залишається високою.

Особливу роль можуть відіграти українські морські дрони, зокрема Magura V5, Sea Baby та Mamay. Ці системи вже довели ефективність у знищенні великих військових цілей, зокрема кораблів.

Чому це важливо світу і для Києва

Ормузька протока – один із ключових енергетичних маршрутів світу, через який проходить значна частина глобальних поставок нафти та газу. Її блокування створює ризики для світової економіки.

Для України участь у такій операції може мати стратегічне значення. Київ уже уклав довгострокові угоди з країнами Перської затоки – Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ.

Це відкриває можливості для експорту оборонних технологій, зміцнення власної безпеки та посилення ролі на міжнародній арені.

Ормузька протока у центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, в неділю президент США Дональд Трамп вимагав від Ірану відкрити протоку, погрожуючи жорсткими діями у разі відмови.

Іран заявив про готовність частково розблокувати Ормузьку протоку, відкривши прохід для суден, що перевозять "товари першої необхідності".

