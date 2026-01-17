Росія готує удари по об'єктах, які обслуговують атомні електростанції України, - ГУР

РФ здійснила розвідку 10 відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у 9 областях України.

РФ вивчає варіанти нанесення ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій (АЕС).

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони в Telegram. "З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави - йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС", - наголошується у повідомленні.

В ГУР зазначили, що шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, щоб цивільні українці тотально опинились без світла і тепла.

Відео дня

У ГУР деталізували, що станом на середину січня РФ здійснила розвідку 10 відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у 9 областях України.

"Наміри Кремля атакувати підстанції, що в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України", - підкреслили в ГУР.

Разом з тим, як додали в ГУР, Кремль має намір посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, щоб стримати допомогу Україні, особливо в тому, що стосується спроможності відбивати терористичні повітряні удари Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Зеленський і доповідь ГУР

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram, він заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка.

"Достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції", - наголосив Зеленський.

За його словами, кожен російський удар по енергетиці в умовах такої лютої зими послаблює та знецінює зусилля ключових держав, зокрема США, для закінчення цієї війни.

"... РФ зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти", - повідомив Зеленський.

Удари росіян по енергетиці

Як повідомляв УНІАН, Україна проживає найважчу зиму за увесь час війни. Росія значно посилила нанесення ракетних і дронових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

У відповідь на це Кабмін запровадив комплекс надзвичайних заходів, включно з послабленням комендантської години, розгортанням "пунктів незламності" та збільшенням імпорту електроенергії.

Станом на 15 січня 2026 року від початку опалювального сезону в жовтні минулого року росіяни цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей України. Крім того, було завдано 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України.

Вас також можуть зацікавити новини: