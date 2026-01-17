У неділю діятимуть графіки погодинних відключень: коли не буде світла 18 січня

Завтра, 18 січня, в усіх областях України будуть відновлені графіки погодинних відключень світла.
Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram.
"Завтра, 18 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.
В компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Водночас, ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за кожною конкретною адресою треба дізнавайтись на офіційних сторінках обленерго у регіонах.
Графік відключень світла у Дніпрепотревьскій області
Компанія ДТЕК опублікувала графіки відключень світла у Дніпропетровській області. З нього випливає, що більшість споживачів регіону відключатимуть тричі на добу. Сукупно найдовше без світла сидітиме черга 1.2 – 17 годин. Найменше годин без світла завтра матиме черга 4.1 – 11 годин.
Графік відключень світла в Одеській області
Графіки відключень світла в Одеській області будуть менш суворими, ніж на Дніпропетровщині. Тут споживачів відключатимуть двічі або тричі на добу. Сукупно найдовше без світла сидітимуть черги 5.2, 6.1 і 6.2 – по 13,5 годин. Найменше годин без світла завтра матиме черга 1.2 – 7 годин.
При цьому в ДТЕК наголосили, що графіки діють лише там, де це дозволяє стан електромережі.
"Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини – тривають аварійні відключення", - повідомили в компанії.
Графік відключень світла у Львівській області
Компанія "Львівобленерго" опублікувала графік відключень світла у Львівській області на 18 січня. З нього випливає, що споживачів регіону залишатимуть без електроенергії тричі або чотири рази на добу. Сукупно найдовше без світла сидітимуть черги 2.2, 3.1 та 6.2 – по 13,5 годин. Найменше годин без світла матимуть черги 1.1, 2.1, 4.1 та 5.2 – по 10,5 годин.
Графік відключень світла на Харківщині
Як повідомляє "Харківобленерго", у місті та області застосовані графіки аварійних, але одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Повернення світла Києву та Київщині
Тим часом, як повідомив перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, сьогодні відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.
"Щодо теплопостачання. Наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків. Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів", - повідомив Шмигаль.
Також він доручив місту відпрацювати з "Укрзалізницею" та Мінвідновлення збільшення кількості теплових ремонтних бригад. Зокрема, "Укрзалізниця" направить на допомогу місту мінімум 30 бригад тепловиків та надасть експертну допомогу для якнайшвидшого відновлення тепла в оселях. Ще 20 бригад направлять до столиці інші регіони.
"Щодо ситуації по світлу. Ситуація продовжує залишатися складною. Енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу у Києві вже сьогодні почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Доручив енергетичним компаніям продовжити збільшення бригад", - повідомив Шмигаль.
Ситуація за світлом
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 січня, у кількох регіонах запровадили аварійні відключення електричної енергії. Йшлося про частину Сумської області, у Полтавській і Харківській областях.
Водночас, найскладніша ситуація з електрикою в Києві та Київщині. Також сьогодні були знеструмлені споживачі на Одещині.