Українські дрони зупинили експорт нафти з ключового порту Росії на Балтиці

Один з ключових російських нафтоекспортних портів на Балтиці - Усть-Луга - відновив експорт російської сировини у понеділок, 23 березня, після скасування попередження про дронову атаку. При цьому сусідній порт Приморськ залишався закритим після атаки українських дронів, повідомляє Reuters з посиланням на джерела обізнані із ситуацією.

За словами співрозмовників видання, порти Приморськ та Усть-Луга, починаючи з 22 березня, призупинили експорт нафти та палива через атаки дронів.

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко повідомив, що в місті Приморськ внаслідок атак дронів загорілися кілька паливних резервуарів, але не згадав про призупинення експорту нафти. Водночас видання зазначає, що наразі невідомо, чи зазнав порт Усть-Луга будь-яких пошкоджень.

Видання зазначає, що через порт Приморськ експортується понад 1 мільйон барелів нафти на день. Це основний пункт відвантаження російської сировини марки Urals та дизельного палива.

Співрозмовники журналістів додають, що минулого року з порту Усть-Луга було експортовано 32,9 млн тонн нафтопродуктів, а з порту Приморськ – 16,8 млн тонн. Через Усть-Лугу проходить близько 700 000 барелів нафти на добу. Порти Приморськ та Усть-Луга, за даними відкритих джерел, залишаютьсмя найбільшими стратегічними хабами РФ для експорту нафти та нафтопродуктів.

22 березня та в ніч на 23 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури РФ. За інформацією Генштабу, уражено нафтовий термінал "Транснефть – порт Приморськ" (Приморськ, Ленінградська обл., РФ). За попередньою інформацією, під удар потрапив резервуарний парк і нафтоналивна інфраструктура.

21 березня українські дрони завітали на Саратовський НПЗ. В результаті удару пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

