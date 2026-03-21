У Генштабі розкрили подробиці атаки дронів на Саратовський НПЗ

Вдалося пошкодити установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар.

Російський нафтопереробний завод у Саратові вчергове уражено українськими далекобійними дронами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram. "У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу (НПЗ). Зазначене підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі, Саратовський НПЗ – це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

"За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, масштаби завданих збитків уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російська столиця Москва та ще низка міст зазнали атаки дронами. Зокрема, дрони були збиті також над Брянською, Смоленською, Калузькою, Білгородською, Воронезькою, Ростовською, Волгоградською, Тульською, Рязанською, Курською, Саратовською, Самарською областями, Татарстаном та над окупованим Кримом.

Зокрема, у Саратовській області були атаковані Саратов і сусіднє місто Енгельс, жителі повідомляли про пожежу в районі місцевого нафтопереробного заводу (НПЗ).

Саратовський НПЗ неодноразово зазнавав атак дронами.

