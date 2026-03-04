Кремль не зміг скористатись стрибком цін на нафту: експорт паралізований, - Reuters

Дефіцит федерального бюджету РФ зростає через недоотримання доходів від нафти та газу.

Росія не змогла скористатися різким стрибком світових цін на нафту цього тижня через атаки українських дронів, а також суворі погодні умови, які обмежили можливості експортувати нафту, пише Reuters.

За даними джерел агентства, російський нафтовий термінал "Шесхаріс" у порту Новоросійськ призупинив завантаження нафти 2 березня після того, як атака українських дронів спричинила пожежу на паливному терміналі та пошкодила десятки будівель.

Зазначається, що 3 березня ціни на нафту зросли приблизно на 8%, зростаючи третій день поспіль на тлі загострення конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном, що призвело до перебоїв у постачанні палива та посилило побоювання щодо подальших перебоїв у постачанні нафти та газу з Близького Сходу.

Водночас дефіцит федерального бюджету Росії зростає через недоотримання доходів від нафти та газу, які становлять майже чверть бюджетних надходжень.

Ціни на російську нафту Urals у балтійських портах 2 березня зросли до 51,6 долара за барель, і трейдери очікують подальшого зростання. Однак російські експортери не змогли відреагувати і збільшити поставки, оскільки удари українських дронів і несприятливі погодні умови перервали роботу ключових об'єктів. За інформацією джерела агентства, очікується, що нафтовий термінал "Шесхаріс" відновить завантаження не раніше 5-6 березня.

Експортери також не змогли перенести більше нафти в балтійські порти Приморськ і Усть-Луга, де суворі льодові умови різко знизили вантажопідйомність, зазначили трейдери.

Також європейські органи влади активізували затримання танкерів "тіньового флоту", які використовуються для перевезення російської нафти. Такі судна часто мають непрозору структуру власності та працюють із порушенням стандартів безпеки, що ще більше ускладнює умови експорту.

Можливості переорієнтації поставок нафти через трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму обмежені через погодні затримки. А значну частину його потужностей використовує Казахстан, де родовище Тенгіз відновлює видобуток.

При цьому на Далекому Сході експорт російської нафти наближається до рекордних показників. У березні через порт Козьміно очікується відвантаження близько 1 млн барелів на добу.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони атакували військові і нафтові об’єкти порту "Новоросійськ", які залучені у війну проти України.

3 березня ціни на нафту продовжили зростати через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Компанія Bernstein 2 березня підвищила свій прогноз середньої ціни на нафту Brent у 2026 році з 65 до 80 доларів за барель. Вона допускає, що в разі затяжного конфлікту допускає зростання котирувань до 120–150 доларів за барель.

Також стало відомо, що на тлі загострення ситуації на Близькому Сході різко злетіли ціни на газ в Європі. Через це європейським країнам буде важче відмовитися від російських енергоресурсів.

