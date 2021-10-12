Напередодні кілька областей обговорили надзвичайну ситуацію з проблемою постачання газу.

Перший заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив, що у сховищах цілком достатньо газу для потреб населення та соціальної сфери.

Так Тимошенко відреагував на інформацію, що в кількох областях обласні комісії ТЕБ і НС обговорюють надзвичайну ситуацію, пов’язаною з відсутністю постачання природного газу для установ, організацій та комунальних неприбуткових підприємств на осінньо-зимовий період 2021/2022 років.

У своєму Facebook заступник Єрмака назвав оприлюднену у ЗМІ інформацію "маніпуляціями" і уточнив, що комісії збираються "лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу".

"Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає", – написав він.

Читайте такожЄвросоюз допоможе Україні з газом - голова ЄврокомісіїТимошенко зазначив, що до 15 жовтня "Нафтогаз" готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні).

Ціна на газ для потреб населення становитиме 7,42 грн. За такою ціною "Нафтогаз" продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення.

Ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні тощо) становитиме 16,8 грн. Це вже повна ціна, з ПДВ та тарифом на транспортування.

"Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", – відповів Тимошенко.

Що передувало

Сьогодні низка областей провела засідання обласних комісій ТЕБ і НС, на яких обговорювали труднощі з запуском опалювального сезону. На Львівщині зазначили, що левова частка бюджетних установ, які використовують природний газ для опалення та гарячої води, на сьогодні не уклали договорів на постачання природного газу.

У Хмельницькій області ситуацію з постачанням газу назвали критичною, оскільки "майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростання його вартості".

Водночас на Закарпатті зауважили, що підписаний Кабміном, "Нафтогазом" й ОП Меморандум про незростання цін на газ "не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення".

Тарифи на газ:

З 1 жовтня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволяє платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 Квітня. Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Автор: Яна Ставська