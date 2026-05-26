У Канаді виявили родовище, заповнене вщерть 'паливом майбутнього'

Дослідники приділяють дедалі більше уваги так званому "білому водню".

Нещодавно відкрите в Канаді родовище може сприяти енергетичному переходу та скороченню викидів вуглекислого газу без створення дорогої інфраструктури. Аналіз проб показує, що воно може щорічно забезпечувати енергією сотні домогосподарств.

Видання Blic пише, що йдеться про родовище природного водню, який вже давно вважається одним із найперспективніших видів палива майбутнього. При його використанні немає викидів вуглекислого газу, а єдиний побічний продукт - вода.

Проблемою залишається дороге та енергоємне виробництво чистого водню, яке досі часто базується на викопному паливі. З цієї причини дослідники приділяють дедалі більше уваги так званому "білому водню", тобто природним запасам, що знаходяться в земній корі.

Дослідники з Університету Торонто та Університету Оттави проаналізували проби, взяті з 35 свердловин на глибині до 2,9 кілометра. У деяких місцях вимірювання проводилися протягом понад 10 років, щоб переконатися, що викиди водню залишаються на стабільному рівні.

Результати виявилися досить обнадійливими. За оцінками, родовище може забезпечувати близько 4,7 мільйона кіловат-годин енергії на рік. Цього обсягу вистачило б для постачання приблизно 400 домогосподарств протягом усього року.

Водень – важлива частина енергетичного переходу. Дослідники підкреслюють, що це відкриття може мати значення не тільки для Канади. Якщо подібні родовища виявлять і в інших регіонах світу, природний водень може стати важливим елементом енергетичного переходу та скорочення викидів вуглекислого газу. Це означало б, що видобуток корисних копалин і виробництво водню могли б здійснюватися паралельно, без необхідності будівництва дорогої транспортної інфраструктури.

Видобуток водню у світі – останні новини

Європейські гори можуть приховувати величезні поклади водню. Нове міжнародне дослідження показує, що Піренеї та Альпи можуть стати ключовими цілями для розвідки природного водню.

Крім того, команда вчених з Австралії в лабораторії отримала водень з морської води за допомогою світла та галію.

