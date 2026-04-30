Пластик замість нафти: сонячне світло перетворює сміття на водневе паливо

Проблема сотень мільйонів тонн пластикового сміття може стати запорукою енергетичної незалежності.

Пластик за своєю суттю являє собою довгі ланцюги вуглецю та водню. У ході свого дослідження австралійські вчені дійшли висновку, що за допомогою спеціальних фотокаталітичних матеріалів, які працюють під впливом сонячного світла, ці ланцюги можна розщеплювати при відносно низьких температурах.

Розробка дослідників з Університету Аделаїди в Австралії дозволяє вирішити відразу дві важливі задачі. Їх вирішення може одночасно допомогти в переробці пластикових відходів і в переході на чисту енергію, пише HVG.

Завдяки цьому з відходів з мінімальними витратами енергії можна отримувати чистий водень – один з найважливіших матеріалів для "зеленого" переходу. Фахівці вважають, що це рішення може бути набагато ефективнішим, ніж отримання водню з води, оскільки молекулярні ланцюги пластику руйнуються легше.

Відео дня

Оскільки щорічно утворюється близько 460 мільйонів тонн пластикових відходів, з яких мільйони тонн потрапляють у навколишнє середовище у вигляді мікропластику, переробка цього забруднення має життєво важливе значення.

Сяогуан Дуань, один з авторів дослідження, опублікованого в науковому журналі Chem Catalysis, зазначив, що недавні експерименти демонструють величезний потенціал у переробці пластику. Як відомо, нещодавно американським дослідникам вдалося отримати з нього паливо.

Водночас фахівець вважає, що необхідно подолати ще безліч перешкод, щоб ці технології можна було використовувати в промислових масштабах. Одну з головних перешкод він вбачає у складності складу пластику.

"Різні типи пластику поводяться по-різному в процесі трансформації, а такі добавки, як барвники та стабілізатори, можуть заважати процесу. Тому для максимізації продуктивності та якості продукту вкрай важливо забезпечити ефективне сортування та попередню обробку перед переробкою", – підкреслив він.

Також серйозним викликом є проектування фотокаталізаторів. Ці матеріали повинні залишатися надзвичайно ефективними та довговічними навіть в екстремальних умовах, щоб запобігти зниженню ефективності, яке спостерігається в нинішніх системах.

Оскільки в результаті процесу зараз утворюється суміш газів і рідин, вченим необхідно розробити ефективні методи розділення, щоб результат, як і раніше, досягався при низьких енерговитратах. Тому дослідники пропонують реалізувати план, який намагається вирішити ці труднощі одночасно. Це може призвести до створення в майбутньому технології переробки пластику з низьким енергоспоживанням.

