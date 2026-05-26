У Китаї прокоментували погрози Росії щодо масованих ударів по Києву

Речниця МЗС КНР вже традиційно висловила абстрактний заклик до всіх сторін утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговорний процес.

Китайське Міністерство закордонних справ у відповідь на погрози Москви масованими ударами по Києву закликало "відповідні сторони" утриматися від посилення бойових дій. Про це йдеться пише "Укрінформ".

"Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", - сказала речниці МЗС КНР Мао Нін, коментуючи нові погрози Москви із приводу ескалації війни в Україні масованими ракетними атаками на Київ.

"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і створення умов для відновлення діалогу та переговорів", - заявила вона.

Важливо, що на уточнююче запитання про те, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює дипломатів свого посольства з Києва, речниця не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

Нові погрози РФ

У звіті Інституту вивчення війни заявили, що Росія пригрозила "системними" ударами по Києву, щоб показати свою силу після приниження, пов’язаного з триденним перемир’ям 9-11 травня. Також Москва намагається видати заздалегідь підготовлені ракетно-дронові удари за "відповідь" Україні.

