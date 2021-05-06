Україна озвучила своє бачення з приводу призначення нового спецпредставника США.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен пообіцяв проаналізувати можливість відновлення посади спеціального представника США у справах України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Зокрема, його запитали, чи під час переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном порушувалося питання повернення посади спецпредставника Сполучених Штатів з питань України.

"Ми озвучили своє бачення з цього питання. Державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас з відповіддю", - сказав Кулеба.

Спецпредставник США в Україні

У грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The New York Times заявив, що очікує на призначення нового спецпредставника США в Україні.

Раніше за часів президентства Дональда Трампа цю посаду обіймав Курт Волкер.

Він подав у відставку після оприлюднення скарги американського розвідника, у якій йшлося про те, що президент США Дональд Трамп нібито чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. У цій скарзі згадувалося і про Волкера.

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Автор: Віталій Саєнко