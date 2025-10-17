Рішення щодо введення обмежень вимушене.

Україною ширяться екстрені та аварійні відключення світла. Відповідну команду обленерго вже отримали від НЕК "Укренерго".

Оновлено об 10:26: в ДТЕК повідомили про скасування екстренних відключень в столиці та Київській області.

За інформацією ДТЕК, в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.

При цьому аварійні відключення діють в Кіровоградській області.

"З 09:09 за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень", - зазначили у "Кіровоградобленерго".

Крім того, у Полтавській області о 8:55 застосували графік аварійного відключення світла. В АТ "Полтаваобленерго" повідомили, що це повʼязано із наслідками російських атак на об`єкти енергетики.

У Сумській області ГАВ діють для 1 та 2 черги споживачів.

"Графіки аварійних відключень застосовуються у випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо", - нагадали в "Сумиобленерго".

У свою чергу у "Чернігівобленерго" нагадали, що в області діє графік погодинних відключень.

Водночас, в "Укренерго" зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення.

"На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають", - додали в компанії.

Відключення світла в Україні - останні новини

В Україні вже не перший день застосовують аварійні та екстренні відключеня світла, а в деяких регіонах ввели графіки погодинних відключень. Причина - запровадження заходів - наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

Так, вчора, 16 жовтня, Росія завдала удару по Полтавській області. Були атаковані об'єкти газовидобутку "ДТЕК Нафтогаз". Їхню роботу було припинено. Крім того, російська армія атакувала місто Ніжин у Чернігівській області, а також обласний центр.

