Нафта закуповується у грецького НПЗ Motor Oil Hellas, який отримує її з нафтосховища в Туреччині. Це дозволяє приховати приналежність нафти до РФ і продавати її в обхід санкцій.

На другому році повномасштабного російського вторгнення в Україну, Пентагон закуповує пальне, в якому є сліди російської нафти.

Як йдеться в матеріалі Washington Post, нафта закуповується у грецького нафтопереробного заводу Motor Oil Hellas, який отримує її з нафтосховища в Туреччині. Це дозволяє приховати приналежність нафти до РФ і продавати її в обхід санкцій,

"НПЗ Motor Oil Hellas на березі Егейського моря в Греції закуповує нафтопродукти після того, як право власності на них кілька разів змінюють, що дозволяє приховати "російський слід". Грецький нафтопереробний завод отримує мазут з терміналу Dortyol в Туреччині, куди надходять нафтопродукти російського нафтового гіганта Роснефть", - йдеться в матеріалі.

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Автор статті пише, що фахівці припускають великі обсяги мазуту, який постачають з Dortyol в Motor Oil Hellas, а також практику змішування продуктів різного походження під час зберігання.

"В результаті в суміш потрапляє велика кількість російського продукту. Точну кількість російських нафтопродуктів, яку Пентагон закупив у Греції, не вдалося визначити", - йдеться в матеріалі.

За даними WP, з моменту введення санкцій проти російської нафти Пентагон підписав з грецьким НПЗ контракти на суму майже в 1 мільярд доларів.

Представник Агентства оборонної логістики Пентагону, яке займається закупівлями пального для армії США, Джо Йосва заявив, що агентство не знає про "російський слід" в пальному. Його підрядники, в тому числі Motor Oil Hellas, "несуть відповідальність за забезпечення дотримання чинних законів і правил, що стосуються бізнесу з Росією та російськими компаніями", і мають підтверджувати дотримання цих правил, додав Йосва в коментарі журналістам.

У Motor Oil Hellas спростовують інформацію про покупку російської нафти та заявляють, що весь імпорт "сертифікований як несанкціоноване походження".

Ситуація з російською нафтою

У липні 2023 року поставки російської нафти через країни Заходу істотно змінилися.

Тоді ж стало відомо про те, що українські танки працюють на пальному з російської нафти.

Financial Times писав про те, що Росія навчилася обходити стелю цін на нафту. За інформацією видання три чверті поставок російської нафти в серпні здійснювалися без західних страховок, які є головним важелем впливу на дотримання стелі цін $60 за барель.

У жовтні 2023 року повідомлялося про те, що США ввели санкції проти власників танкерів за перевезення російської нафти за цінами вище граничного рівня.

На початку листопада 2023 року експорт російської нафти злетів до чотиримісячного максимуму.

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