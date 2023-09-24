Якщо споживання скоротять, ЄС заощадить до березня 2024 року ще 65 млрд кубометрів, проте скоротити споживання газу ще на 15%, як торік, вже не вийде.

На сьогодні ЄС залежить від російського газу менш як на 8%. Проте замінити ці 8% газу практично неможливо.

За словами єврокомісара Кадрі Сімсон, якщо споживання скоротять, ЄС заощадить до березня 2024 року ще 65 млрд кубометрів, проте скоротити споживання газу ще на 15%, як торік, вже не вийде, тому що і у промисловості, і у населення майже вичерпані можливості для економії, а нові — справа витратна і довга, пише ВВС.

За оцінками IEA, у першому півріччі 2023 року попит на газ у ЄС впав на 30 млрд кубометрів. Таким чином, щоб прогнози Сімсон стали реальністю, європейцям доведеться втиснутись у найхолодніші місяці не менше, ніж минулорічної зими, що видалася рекордно теплою.

Відео дня

Поки що європейський центр Коперника прогнозує температури вищу за норму в жовтні і в цілому м'яку погоду в Західній Європі аж до кінця грудня. Але морозні місяці традиційно — січень та лютий, і на них прогнози поки що не виписано.

Ситуація з газом

У січні 2023 року тепла зима позбавила Путіна газового козиря.

Євросоюз оголосив про намір до 2027 року повністю відмовитися від закупівель викопного палива в Росії. Тобто визнав, що у найближчі три-чотири роки без російських вуглеводнів йому не обійтися.

Експерти розповіли, що буде в Європі з газом за найгіршого сценарію. Станом на 24 вересня 2023 року, щойно ЄС завантажив 90% потужностей своїх сховищ, він різко збільшив постачання газу в Україну.

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