Щойно ЄС завантажив 90% потужностей своїх сховищ, він різко збільшив постачання газу в Україну.

На тлі того, що повних сховищ недостатньо, щоб уникнути кризи, Європа, яка шукає, як заощадити і куди ще закачати газ, може використати українські газові сховища.

Як йдеться в матеріалі ВВС, газові трейдери пропонують українські сховища, які на відміну від європейських, зараз заповнені лише на 35%. Щойно ЄС завантажив 90% своїх потужностей, він різко збільшив постачання в Україну.

Як зазначає аналітик Bruegel Бен Маквільямс, щотижневі обсяги прокачування газу через трубопроводи, які колись постачали російський газ у Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину, а тепер працюють реверсом, перевищують 200 млн кубометрів. Це еквівалентно 4% всього європейського імпорту або 40% імпорту газу з Росії.

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Нинішній рівень газу у сховищах практично гарантує ЄС комфортну зиму, впевнені експерти.

"Навіть за найгіршого сценарію (холодна зима та скорочення пропозиції зрідженого газу на світовому ринку) газ у сховищах все одно залишиться, навіть якщо російські поставки зупиняться", — заявив аналітик Bruegel Георг Закман.

"Росія зараз постачає до ЄС близько 1,7 млрд кубометрів на місяць. Тож навіть якщо постачання зупиняться, саме по собі це не призведе до дефіциту газу взимку. Як і будь-які холоди", — прогнозує головний економіст енергетичного директорату Єврокомісії Мігель Хіль Тертре.

Ситуація з газом

У червні 2023 року повідомлялося про те, що у зв'язку з тим, що Європа швидко заповнює свої доступні сховища газу, країни шукають все більше і більше потужностей напередодні зими.

Європі можуть знадобитися українські газові сховища. Повідомлялося про те, влада ЄС розмірковує над тим, чи можна використовувати Більче-Волицько-Угерське підземне сховище та інші об'єкти в Україні.

Однак у швейцарській енергетичній компанії Axpo, яка раніше зберігала газ в Україні, підкреслили, що в даний час ризики для української енергетичної інфраструктури колосальні.

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