Як би абсурдно це не звучало, поки на Україну падають російські бомби, не виключено повернення Західної Європи до колишнього самовдоволення і її нездатність зміцнити енергетичну незалежність.

Загроза припинення поставок російського газу європейським країнам, багато з яких роками залежали від нього, була козирною картою, яку Путін міг розіграти, щоб змусити Європу відмовитися від підтримки України і пом'якшити санкції.

Однак, м'яка зима в Західній і Центральній Європі не дозволила реалізуватися прагненням Росії використовувати газ як енергетичну зброю. Про це пише CNN.

Допомогли позбавити Путіна одного з його найбільших козирів і спільні зусилля Європи зі скорочення споживання газу.

Відео дня

Протягом 2023 року у європейських урядів є вікно можливостей, щоб ще більше зменшити залежність від російського газу до того, як настане нова зима.

За словами колишнього чиновника уряду Великоъ Британії Адама Белла, тепла зима фактично "купила для Європи ще рік". "Більш холодні грудень і січень з'їли б багато запасів газу в Європі, що могло призвести до його фізичної нестачі", - зазначив він.

Однак він попереджає, що просто накопичувати запаси газу недостатньо. "Потрібно більше працювати над підвищенням енергоефективності. Будинки і підприємства потребують будівель, які за рахунок ізоляції витрачають менше енергії. Компаніям потрібно відмовитися від природного газу у виробничих процесах", - говорить Белл.

Критики звинувачують європейські уряди в тому, що вони занадто багато часу приділяють контролюванню миттєвих цін на газ, замість того, щоб інвестувати в довгострокові заходи, такі як підвищення ефективності та поновлювані джерела енергії.

"Існує зрозумілий політичний інстинкт зниження ціни, тому що це безпосередньо вирішує проблеми витрат домашніх господарств і підприємств. Але здешевлення газу позбавляє стимулу скорочувати загальне споживання. Політики схильні думати про енергоефективність як про довгостроковий проект. Але навіть невеликі заходи щодо підвищення ефективності, прийняті в короткостроковій перспективі, можуть призвести до великих загальних змін у споживанні", - говорить науковий співробітник Центру досліджень європейської політики Мілан Елкербаут.

У середньостроковій перспективі Європа тепер має можливість здійснити деякі зміни у своїх звичках споживання енергії, які виявилися політично складними.

"Уряди могли б зробити більше для стимулювання і прискорення розвитку відновлюваних джерел енергії. Також було б розумно, якби уряди побудували сховища для зрідженого природного газу (СПГ), що може статися досить швидко і безпосередньо знизить потребу в російському газі", - говорить заступник директора Центру європейських реформ Джон Спрінгфорд.

Зовсім інше питання, чи скористаються європейські країни цим коротким шансом зміцнити свою енергетичну безпеку.

"Вразливість Європи, яка раптово проявилася, виникла через давнє самозаспокоєння західних держав. Західна Європа не бажала слухати прифронтові держави, які попереджали про наміри російського режиму і розуміли, що дорожча енергія - це ціна, яку варто заплатити в обмін на те, що вона не буде вразлива для російського тиску. Ця самозаспокоєність залишила Росії безліч незакритих цілей, по яким вона могла бити у великих західноєвропейських столицях, в першу чергу в Німеччині", - говорить старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз.

Як би абсурдно це не звучало, поки на Україну продовжують падати російські бомби, не виключено повернення до колишнього самовдоволення і нездатність зміцнити енергетичну незалежність Європи, пише CNN.

Видання зазначає, що європейські країни історично не хотіли об'єднувати свою енергетичну політику і ринки.

"Причини цього варіюються від неприхованих особистих інтересів (наприклад, чому одна країна повинна отримувати вигоду від накопичення запасів іншої?) до контролю над ринками (наприклад, чому дешевший СПГ з Іспанії має підривати французьку ядерну енергетику?). І навіть якщо виникне політичний інтерес до створення якоїсь спільної енергетичної політики і ринку, централізоване управління буде надзвичайно складним, оскільки окремі країни неминуче будуть конкурувати за ресурси і фінансові субсидії", - пише CNN.

Бездіяльність європейських урядів зараз може призвести до катастрофи наступної зими. А влаштована ними ж енергетична криза поверне Путіну владу, якої він позбувся завдяки теплій погоді.

Запаси газу в Європі

Як повідомляв УНІАН, згідно з матеріалами ініціативи зберігання енергії (Ines), при "нормальній" кривій температури резервуари для зберігання газу в кінці березня і кінці квітня будуть заповнені на 65%. До кінця зими 2023 року газові сховища Німеччини будуть заповнені більше, ніж це було до кінця зими 2022 року, відразу після російського вторгнення в Україну.

Відзначимо, що низка країн Євросоюзу повністю або дуже сильно залежали від поставок російського газу. Після початку вторгнення РФ в Україну більшість країн почали скорочувати цю залежність.

У грудні 2022 року міністри енергетики країн ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе €180 за мегават-годину (МВт/год). Очікується, що обмеження набуде чинності в середині лютого 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: